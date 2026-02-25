Ричмонд
Джон Джон составил идеального бразильского футболиста — удар Винисиуса, скорость Рафиньи, завершение Неймара и прессинг Эндрика

Полузащитник «Зенита» Джон Джон составил портрет идеального бразильского футболиста.

Источник: Спортс"

— Лучший удар.

— Винисиус.

— Скорость.

— Рафинья.

— Завершение.

— Игра головой.

— Жоао Педро.

— Прессинг.

— Эндрик, — сказал Джон Джон.

