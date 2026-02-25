Ричмонд
Радимов о рэпе: «Песни Булановой интереснее. Тяжело слушать: песня должна звучать. Хотел бы на концерт Апиной»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в интервью автору Sport24 Алексею Фаткадынову признался, что ничего не понимает в рэпе.

Источник: РИА "Новости"

— Вы упомянули детей. Ваш сын Никита пишет музыку. Ставил вам свои треки?

— Показывал, но ты явно видел фрагмент из ролика, когда нас с Аршавиным спрашивали о молодых рэперах. Мы в этом ничего не пониманием! Как-то я пришел на матч «Зенита» на «Газпром Арене» и оказался в одной ложе с какими-то рэперами.

— Кажется, вы об Obladaet и тусовке 52. Наверняка были во всем черном.

— Да хер его знает, в чем они были! Сфоткался с ними, отправил Никите, и он обрадовался: «Этот крутой, этот — тоже!» А я, клянусь, никого из них не знаю. Вот смотри. Баста — самый популярный рэпер?

— Пожалуй, да.

— Если попросишь меня назвать три песни Басты, я не справлюсь. Просто я немного другого поколения. Рэп — не мое, блин! Есть он — ну и хорошо. Как Лещук.

— Так треки сына-то оценили?

— Что я ему скажу, если я ничего не понимаю в рэпе? Песни Булановой интереснее слушать, чем рэп! Ну лично мне. Никита относится с понимаем: знает, что рэп тяжело мне дается. Ты знаешь меня давно: где я и где рэп? Его мне тяжело слушать, потому что там говорят текст, а песня должна звучать.

— Видимо, как у Розенбаума. А на чьих концертах вы бы хотели побывать?

— Алены Апиной. Мне всю жизнь нравилась группа «Комбинация» и сольные песни Алены. Никак не мог попасть на ее концерт. Будет время — обязательно схожу. И да, точно пошел бы еще раз на концерт Александра Яковлевича. Я родился, и его песни всегда были рядом со мной, — рассказал Радимов.