Зинедин Зидан: «По-настоящему великих игроков видно на тренировках — Модрич, Кроос, Роналду и Бензема никогда не теряли мяч. Я снова почувствовал искру»

«Именно на тренировках видно по-настоящему великих игроков. У меня было такое же чувство, когда я был тренером “Реала”. Я ничего не говорил. Я наблюдал, как тренируются Лука Модрич, Тони Кроос, Криштиану Роналду или Карим [Бензема]. Мне нечего было сказать, оставалось лишь наблюдать — все они были очень талантливы и профессиональны. Они никогда не теряли мяч.