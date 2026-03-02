Зинедин Зидан: «По-настоящему великих игроков видно на тренировках — Модрич, Кроос, Роналду и Бензема никогда не теряли мяч. Я снова почувствовал искру»

«Именно на тренировках видно по-настоящему великих игроков. У меня было такое же чувство, когда я был тренером “Реала”. Я ничего не говорил. Я наблюдал, как тренируются Лука Модрич, Тони Кроос, Криштиану Роналду или Карим [Бензема]. Мне нечего было сказать, оставалось лишь наблюдать — все они были очень талантливы и профессиональны. Они никогда не теряли мяч.
Это мотивировало и меня как тренера, очень и очень высокий уровень таланта. Я снова почувствовал искру в нашей прекрасной игре. Точно так же, как когда я был игроком. Я играл с выдающимися футболистами. Я тренировал выдающихся футболистов. Это тоже делает вас лучше", — сказал Зидан.
