«Роналду не покинул Саудовскую Аравию с семьей и не улетел в Мадрид — это фэйк. Он на базе “Аль-Насра”. Романо про Криштиану

Ранее сообщалось, что частный самолет 41-летнего португальца стоимостью 61 миллион фунтов покинул страну после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид.
"Сообщения в международных СМИ о том, что Криштиану Роналду покинул Саудовскую Аравию со своей семьей, не соответствуют действительности.
Это фэйковые новости, поскольку Криштиану сейчас находится на тренировочной базе «Аль-Насра» и проходит процедуры после проблем в последнем матче.
Криштиану не покидал Саудовскую Аравию, чтобы вернуться в Мадрид", — написал Романо.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.