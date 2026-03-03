Москва
«Роналду не покинул Саудовскую Аравию с семьей и не улетел в Мадрид — это фэйк. Он на базе “Аль-Насра”. Романо про Криштиану

Инсайдер Фабрицио Романо опроверг сообщения о том, что форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду мог улететь из Саудовской Аравии на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что частный самолет 41-летнего португальца стоимостью 61 миллион фунтов покинул страну после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид.

"Сообщения в международных СМИ о том, что Криштиану Роналду покинул Саудовскую Аравию со своей семьей, не соответствуют действительности.

Это фэйковые новости, поскольку Криштиану сейчас находится на тренировочной базе «Аль-Насра» и проходит процедуры после проблем в последнем матче.

Криштиану не покидал Саудовскую Аравию, чтобы вернуться в Мадрид", — написал Романо.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.