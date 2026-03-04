Кисляк о поведении «Краснодара»: «Это больше похоже не на футбол. Они не умеют проигрывать, начинают давить на судью — выглядит очень смешно. А ЦСКА спокойно играет в футбол»

«Это больше похоже не на футбол. Я заметил такую тенденцию у “Краснодара”: они не любят проигрывать. Когда они проигрывают, то начинается хаос. Они начинают давить на судью, давить на соперника. Как‑то останавливать ход матча.
Это выглядит очень смешно со стороны. Если они так делают, им за это не стыдно, то пусть делают. Мы же просто спокойно играем в футбол.
В детстве воспитание было такое, что надо уметь проигрывать и принимать поражения достойно. Я руководствуюсь таким мнением", — сказал полузащитник ЦСКА.