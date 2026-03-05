Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Арсенал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.28
X
4.91
П2
1.45
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.60
П2
2.48
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.37
П2
3.02
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2

Надежный вратарь и яркий комментатор: 90 лет назад родился Владимир Маслаченко

Чемпион Европы 1960 года по футболу Владимир Маслаченко родился 5 марта 1936 года. О жизненном пути одного из лучших советских вратарей конца 1950-х — первой половины 1960-х годов и одного из самых узнаваемых спортивных комментаторов в истории отечественного телевидения — в материале ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Футбольную карьеру Владимир Маслаченко начал в 1951 году в юношеской команде «Строитель» города Кривой Рог. Через некоторое время вратарь перешел в криворожский «Спартак», а затем — в днепропетровский «Металлург». Его уверенная игра привлекла внимание столицы, и в 1956 году он пополнил ряды московского «Локомотива». В этот период молодой голкипер начал стабильно выходить на поле, закладывая фундамент своей будущей славы мастера союзного уровня и заслужив репутацию одного из самых надежных вратарей чемпионата СССР.

Триумфальным для Маслаченко стал 1957 год, когда он помог «Локомотиву» завоевать Кубок СССР. На пути к финалу команда одержала ряд знаковых побед: в 1/16 финала был обыгран свердловский ОСК со счетом 2:0, в ⅛ финала — киевское «Динамо» (3:1), в четвертьфинале — сормовский «Авангард» (5:2), а в полуфинале повержен ЦСК МО со счетом 1:0. В решающем матче за трофей в октябре 1957 года «Локомотив» обыграл московский «Спартак» со счетом 1:0.

Также Маслаченко ярко проявил себя в чемпионате СССР 1957 года, где «Локомотив» занял четвертое место. В рамках первенства команда дважды встречалась со «Спартаком»: в первом круге была зафиксирована ничья 0:0, а во втором железнодорожники одержали победу со счетом 2:1.

Эпоха «Спартака» и вершины карьеры

Наиболее значимый этап карьеры Маслаченко неразрывно связан с московским «Спартаком», куда он перешел в 1962 году и выступал до 1969 года. В составе красно-белых он провел 196 матчей в рамках чемпионатов СССР. Свой первый сезон в новом клубе голкипер отметил завоеванием золотых медалей чемпионата СССР 1962 года. На решающем этапе того первенства Маслаченко помог «Спартаку» одержать важнейшие победы, например, над кишиневской «Молдовой» (1:0) и киевским «Динамо» (2:1), что позволило команде опередить конкурентов в борьбе за титул и оформить чемпионство после гостевой победы над киевлянами (2:0) в ответном матче 18 ноября.

Выступая за «Спартак», Маслаченко дважды становился обладателем Кубка страны. В 1963 году в финальном матче был повержен донецкий «Шахтер» со счетом 2:1, а в 1965 году для выявления победителя в противостоянии с минским «Динамо» потребовалась переигровка. После ничьей 0:0 в первом матче спартаковцы вырвали победу во втором со счетом 2:1. С 1966 года Владимир Никитович заслуженно носил капитанскую повязку, став не только надежным вратарем, но и духовным лидером коллектива. Всего на его счету 315 матчей, почти две трети из которых пришлись на спартаковский период.

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о дружбе с Маслаченко. По его словам, он никогда не был заносчивым. «Мы были в очень хороших отношениях, дружили. Но понятно, что это не касалось футбольного поля. После матчей могли проводить совместное время, созванивались. Да у нас, в общем-то, и девушки одинаковые, честно говоря. Володя был очень порядочным и честным человеком, — сказал Пономарев ТАСС. — Его все уважали как спортсмена, был надежным и хорошим вратарем, брал свои мячи и выручал. Самое главное, что никогда не порол на футбольном поле, что бывает. Ведь некоторые кричат “беру”, а потом “ой, не беру”. У него такого никогда не было. Что касается журналистской и комментаторской работы, то это вообще сказка. Всегда его заслушивался. Как он грамотно все комментировал, уделял время каждому событию на футбольном поле, не то что сейчас — я в наше время выключаю звук, потому что безобразие, что говорят».

«У него как у вратаря было несколько отличительных качеств. В первую очередь он хорошо стоял на линии, это само собой. Также он отлично играл на выходах. Конечно, не как Лев Яшин, который был хозяином штрафной и вратарской, но был надежен. Видел хорошо ситуацию, которая складывается в штрафной площадке. Хорошо мыслил и соображал, без всякого выпендрежа. Никакой заносчивости абсолютно не было ни в быту, ни на футбольном поле», — добавил Пономарев.

В сборной СССР Маслаченко дебютировал в 1957 году, став частью легендарного поколения, выигравшего первый в истории чемпионат Европы по футболу. В финале команда Советского Союза обыграла Югославию со счетом 2:1. Несмотря на то что основным голкипером в тот период был Лев Яшин, Маслаченко оставался ключевым игроком и страховал команду на крупнейших турнирах. Он входил в заявку сборной на чемпионате мира 1958 года в Швеции и принимал активное участие в отборочном цикле ЧМ-1962, где рассматривался как основной вратарь, однако из-за тяжелой травмы, полученной в товарищеском матче со сборной Коста-Рики, он не смог выступить в финальной стадии первенства в Чили. Его официальная статистика в сборной СССР насчитывает 8 матчей, однако общее число встреч с учетом товарищеских игр против клубов и сборных команд превышает 30.

Индивидуальное признание пришло к нему в 1961 году, когда Маслаченко стал обладателем престижного приза журнала «Огонек» как лучший вратарь СССР. За свою карьеру он провел более 100 «сухих» матчей. В 1969 году, завершая свои выступления на высшем уровне, он был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР, что стало итоговым признанием его огромного вклада в отечественный футбол.

Голос футбола

После завершения футбольной карьеры Маслаченко окончил Государственный центральный институт физической культуры. В начале 1970-х он начал работу спортивным комментатором на Всесоюзном радио и Центральном телевидении. В 1972—1973 годах он работал по контракту в Африке в качестве тренера-координатора национальной сборной и нескольких клубов Республики Чад. Для этой поездки он специально выучил французский язык. Вернувшись, с 1973 по 1990 год он стал одним из «золотых голосов» программы «Время» и ведущим популярного «Футбольного обозрения».

В разные годы Маслаченко сотрудничал с крупнейшими телеканалами, включая «Останкино» и НТВ, где с 1996 года работал на «НТВ-Плюс Футбол». Его репортажи охватывали все значимые события: чемпионаты СССР и России, Олимпийские игры, турниры Лиги чемпионов и ведущие европейские первенства. Зрители любили его за неповторимый авторский стиль — свободную манеру общения, тонкий юмор и профессиональный взгляд вратаря, который позволял ему замечать детали, скрытые от других.

Особую известность получили его комментарии финалов Лиги чемпионов. В 1999 году во время невероятного камбэка «Манчестер Юнайтед» в матче против «Баварии» (2:1) родилась его знаменитая фраза: «Пижоны лежат, а великие торжествуют!» Не менее эмоциональным был и стамбульский финал 2005 года между «Миланом» и «Ливерпулем» (3:3, пен. 2:3), где его афоризмы стали неотъемлемой частью истории матча. Многие его выражения, такие как «будьте любезны» или советы игрокам «поцеловаться», стали крылатыми и сформировали культуру футбольного репортажа в России.

Пономарев считает, что именно опыт футболиста помог Маслаченко стать хорошим комментатором. «Конечно, игровой опыт помогал Володе быть хорошим комментатором. Как Николай Озеров, который также был игровиком, выступал в теннисе, — сказал Пономарев ТАСС. — После Николая Николаевича никого не слышал сильнее Маслаченко. Уделял каждому моменту время, можно было заслушаться его комментарием».

Маслаченко был страстным любителем экстремальных и водных видов спорта. Считается, что именно он в 1988 году привез в СССР первый сноуборд из олимпийского Калгари. Он активно пропагандировал этот вид спорта в своих телепередачах, став фактически «отцом» отечественного сноубординга. В первой половине 1990-х годов он возглавлял Федерацию фристайла России, а позже активно занимался парусным спортом, занимая пост президента яхтенного синдиката Russian Team и входя в президиум Всероссийской федерации парусного спорта.

Заслуги Владимира Никитовича перед телевидением были отмечены в 2000 году, когда он стал лауреатом национальной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор». Его жизнь оборвалась 28 ноября 2010 года в Москве в возрасте 75 лет после перенесенного инсульта. В знак глубокого уважения все матчи заключительного 30-го тура чемпионата России 2010 года начинались с минуты молчания. Сегодня Маслаченко остается символом эпохи, объединившей в себе величие советского спорта и яркость современного спортивного вещания.

Узнать больше по теме
Биография Льва Яшина: карьера и личная жизнь футболиста
В российской и советской истории футбола не так уж и много имен, которые являются величиной мирового масштаба. Особняком в списке безусловно талантливых футболистов нашей страны всегда будет стоять Лев Яшин. Ни до, ни после его отечественных игроков не признавали лучшими игроками вне зависимости от эпохи. Поэтому биография Льва Яшина обязательна к просмотру.
Читать дальше