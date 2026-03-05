Надежный вратарь и яркий комментатор: 90 лет назад родился Владимир Маслаченко

Футбольную карьеру Владимир Маслаченко начал в 1951 году в юношеской команде «Строитель» города Кривой Рог. Через некоторое время вратарь перешел в криворожский «Спартак», а затем — в днепропетровский «Металлург». Его уверенная игра привлекла внимание столицы, и в 1956 году он пополнил ряды московского «Локомотива». В этот период молодой голкипер начал стабильно выходить на поле, закладывая фундамент своей будущей славы мастера союзного уровня и заслужив репутацию одного из самых надежных вратарей чемпионата СССР.
Триумфальным для Маслаченко стал 1957 год, когда он помог «Локомотиву» завоевать Кубок СССР. На пути к финалу команда одержала ряд знаковых побед: в 1/16 финала был обыгран свердловский ОСК со счетом 2:0, в ⅛ финала — киевское «Динамо» (3:1), в четвертьфинале — сормовский «Авангард» (5:2), а в полуфинале повержен ЦСК МО со счетом 1:0. В решающем матче за трофей в октябре 1957 года «Локомотив» обыграл московский «Спартак» со счетом 1:0.
Также Маслаченко ярко проявил себя в чемпионате СССР 1957 года, где «Локомотив» занял четвертое место. В рамках первенства команда дважды встречалась со «Спартаком»: в первом круге была зафиксирована ничья 0:0, а во втором железнодорожники одержали победу со счетом 2:1.
Эпоха «Спартака» и вершины карьеры
Наиболее значимый этап карьеры Маслаченко неразрывно связан с московским «Спартаком», куда он перешел в 1962 году и выступал до 1969 года. В составе красно-белых он провел 196 матчей в рамках чемпионатов СССР. Свой первый сезон в новом клубе голкипер отметил завоеванием золотых медалей чемпионата СССР 1962 года. На решающем этапе того первенства Маслаченко помог «Спартаку» одержать важнейшие победы, например, над кишиневской «Молдовой» (1:0) и киевским «Динамо» (2:1), что позволило команде опередить конкурентов в борьбе за титул и оформить чемпионство после гостевой победы над киевлянами (2:0) в ответном матче 18 ноября.
Выступая за «Спартак», Маслаченко дважды становился обладателем Кубка страны. В 1963 году в финальном матче был повержен донецкий «Шахтер» со счетом 2:1, а в 1965 году для выявления победителя в противостоянии с минским «Динамо» потребовалась переигровка. После ничьей 0:0 в первом матче спартаковцы вырвали победу во втором со счетом 2:1. С 1966 года Владимир Никитович заслуженно носил капитанскую повязку, став не только надежным вратарем, но и духовным лидером коллектива. Всего на его счету 315 матчей, почти две трети из которых пришлись на спартаковский период.
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о дружбе с Маслаченко. По его словам, он никогда не был заносчивым. «Мы были в очень хороших отношениях, дружили. Но понятно, что это не касалось футбольного поля. После матчей могли проводить совместное время, созванивались. Да у нас, в общем-то, и девушки одинаковые, честно говоря. Володя был очень порядочным и честным человеком, — сказал Пономарев ТАСС. — Его все уважали как спортсмена, был надежным и хорошим вратарем, брал свои мячи и выручал. Самое главное, что никогда не порол на футбольном поле, что бывает. Ведь некоторые кричат “беру”, а потом “ой, не беру”. У него такого никогда не было. Что касается журналистской и комментаторской работы, то это вообще сказка. Всегда его заслушивался. Как он грамотно все комментировал, уделял время каждому событию на футбольном поле, не то что сейчас — я в наше время выключаю звук, потому что безобразие, что говорят».
«У него как у вратаря было несколько отличительных качеств. В первую очередь он хорошо стоял на линии, это само собой. Также он отлично играл на выходах. Конечно, не как Лев Яшин, который был хозяином штрафной и вратарской, но был надежен. Видел хорошо ситуацию, которая складывается в штрафной площадке. Хорошо мыслил и соображал, без всякого выпендрежа. Никакой заносчивости абсолютно не было ни в быту, ни на футбольном поле», — добавил Пономарев.
В сборной СССР Маслаченко дебютировал в 1957 году, став частью легендарного поколения, выигравшего первый в истории чемпионат Европы по футболу. В финале команда Советского Союза обыграла Югославию со счетом 2:1. Несмотря на то что основным голкипером в тот период был Лев Яшин, Маслаченко оставался ключевым игроком и страховал команду на крупнейших турнирах. Он входил в заявку сборной на чемпионате мира 1958 года в Швеции и принимал активное участие в отборочном цикле ЧМ-1962, где рассматривался как основной вратарь, однако из-за тяжелой травмы, полученной в товарищеском матче со сборной Коста-Рики, он не смог выступить в финальной стадии первенства в Чили. Его официальная статистика в сборной СССР насчитывает 8 матчей, однако общее число встреч с учетом товарищеских игр против клубов и сборных команд превышает 30.
Индивидуальное признание пришло к нему в 1961 году, когда Маслаченко стал обладателем престижного приза журнала «Огонек» как лучший вратарь СССР. За свою карьеру он провел более 100 «сухих» матчей. В 1969 году, завершая свои выступления на высшем уровне, он был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР, что стало итоговым признанием его огромного вклада в отечественный футбол.
Голос футбола
После завершения футбольной карьеры Маслаченко окончил Государственный центральный институт физической культуры. В начале 1970-х он начал работу спортивным комментатором на Всесоюзном радио и Центральном телевидении. В 1972—1973 годах он работал по контракту в Африке в качестве тренера-координатора национальной сборной и нескольких клубов Республики Чад. Для этой поездки он специально выучил французский язык. Вернувшись, с 1973 по 1990 год он стал одним из «золотых голосов» программы «Время» и ведущим популярного «Футбольного обозрения».
В разные годы Маслаченко сотрудничал с крупнейшими телеканалами, включая «Останкино» и НТВ, где с 1996 года работал на «НТВ-Плюс Футбол». Его репортажи охватывали все значимые события: чемпионаты СССР и России, Олимпийские игры, турниры Лиги чемпионов и ведущие европейские первенства. Зрители любили его за неповторимый авторский стиль — свободную манеру общения, тонкий юмор и профессиональный взгляд вратаря, который позволял ему замечать детали, скрытые от других.
Особую известность получили его комментарии финалов Лиги чемпионов. В 1999 году во время невероятного камбэка «Манчестер Юнайтед» в матче против «Баварии» (2:1) родилась его знаменитая фраза: «Пижоны лежат, а великие торжествуют!» Не менее эмоциональным был и стамбульский финал 2005 года между «Миланом» и «Ливерпулем» (3:3, пен. 2:3), где его афоризмы стали неотъемлемой частью истории матча. Многие его выражения, такие как «будьте любезны» или советы игрокам «поцеловаться», стали крылатыми и сформировали культуру футбольного репортажа в России.
Пономарев считает, что именно опыт футболиста помог Маслаченко стать хорошим комментатором. «Конечно, игровой опыт помогал Володе быть хорошим комментатором. Как Николай Озеров, который также был игровиком, выступал в теннисе, — сказал Пономарев ТАСС. — После Николая Николаевича никого не слышал сильнее Маслаченко. Уделял каждому моменту время, можно было заслушаться его комментарием».
Маслаченко был страстным любителем экстремальных и водных видов спорта. Считается, что именно он в 1988 году привез в СССР первый сноуборд из олимпийского Калгари. Он активно пропагандировал этот вид спорта в своих телепередачах, став фактически «отцом» отечественного сноубординга. В первой половине 1990-х годов он возглавлял Федерацию фристайла России, а позже активно занимался парусным спортом, занимая пост президента яхтенного синдиката Russian Team и входя в президиум Всероссийской федерации парусного спорта.
Заслуги Владимира Никитовича перед телевидением были отмечены в 2000 году, когда он стал лауреатом национальной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор». Его жизнь оборвалась 28 ноября 2010 года в Москве в возрасте 75 лет после перенесенного инсульта. В знак глубокого уважения все матчи заключительного 30-го тура чемпионата России 2010 года начинались с минуты молчания. Сегодня Маслаченко остается символом эпохи, объединившей в себе величие советского спорта и яркость современного спортивного вещания.