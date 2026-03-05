Надежный вратарь и яркий комментатор: 90 лет назад родился Владимир Маслаченко

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о дружбе с Маслаченко. По его словам, он никогда не был заносчивым. «Мы были в очень хороших отношениях, дружили. Но понятно, что это не касалось футбольного поля. После матчей могли проводить совместное время, созванивались. Да у нас, в общем-то, и девушки одинаковые, честно говоря. Володя был очень порядочным и честным человеком, — сказал Пономарев ТАСС. — Его все уважали как спортсмена, был надежным и хорошим вратарем, брал свои мячи и выручал. Самое главное, что никогда не порол на футбольном поле, что бывает. Ведь некоторые кричат “беру”, а потом “ой, не беру”. У него такого никогда не было. Что касается журналистской и комментаторской работы, то это вообще сказка. Всегда его заслушивался. Как он грамотно все комментировал, уделял время каждому событию на футбольном поле, не то что сейчас — я в наше время выключаю звук, потому что безобразие, что говорят».