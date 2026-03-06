Трамп пошутил, что Месси перешел в «Интер Майами» в том числе из-за погоды, и отметил внешность Де Поля: «Мне не нравятся красивые мужчины — чувствую себя не так уверенно»

Делегация клуба из Флориды, за который выступает Лионель Месси, встретилась с Трампом по случаю победы в Кубке МЛС в 2025 году.
«Лео — действующий MVP (лучший игрок турнира — Спортс» «) чемпионата мира. Ты мог поехать куда угодно в мире. Мог выбрать любую команду на планете, но решил перейти в “Интер Майами”. Я тебя не виню. Погода там просто отличная», — сказал Трамп, обращаясь к Месси.
Позже, оглядывая состав, Трамп отдельно отметил аргентинского полузащитника Родриго Де Поля и пошутил:
«У вас вообще есть некрасивые игроки? Мне не нравятся красивые мужчины — рядом с ними начинаешь чувствовать себя не так уверенно», — сказал Трамп.