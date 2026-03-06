Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.19
X
9.20
П2
13.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.00
П2
6.80
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
7.75
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.38
П2
2.31
Футбол. Первая лига
07.03
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.27
П2
2.96
Футбол. Первая лига
07.03
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.04
П2
3.04

Трамп пошутил, что Месси перешел в «Интер Майами» в том числе из-за погоды, и отметил внешность Де Поля: «Мне не нравятся красивые мужчины — чувствую себя не так уверенно»

Президент США Дональд Трамп произнес несколько шуток во время встречи с «Интер Майами» в Белом доме.

Источник: Спортс"

Делегация клуба из Флориды, за который выступает Лионель Месси, встретилась с Трампом по случаю победы в Кубке МЛС в 2025 году.

«Лео — действующий MVP (лучший игрок турнира — Спортс» «) чемпионата мира. Ты мог поехать куда угодно в мире. Мог выбрать любую команду на планете, но решил перейти в “Интер Майами”. Я тебя не виню. Погода там просто отличная», — сказал Трамп, обращаясь к Месси.

Позже, оглядывая состав, Трамп отдельно отметил аргентинского полузащитника Родриго Де Поля и пошутил:

«У вас вообще есть некрасивые игроки? Мне не нравятся красивые мужчины — рядом с ними начинаешь чувствовать себя не так уверенно», — сказал Трамп.