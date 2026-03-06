Пети против того, чтобы Мбаппе раскрывал детали своей травмы: «Не стоит подливать масла в огонь спекуляций. Зидан так не делал. Думаете, Роналду завтра выйдет и расскажет о повреждении?»

"Я никогда не видел, чтобы игрок выходил к прессе [с такими комментариями] или даже сам делал заявление. Это задача медперсонала, клуба. Согласны они или нет — нам все равно, но это не дело игрока. Ему не стоит подливать масла в огонь спекуляций в соцсетях и СМИ. Пресса и так на этом кормится, не надо давать ей поводов раздувать историю еще сильнее.
Ни Руис, ни Дембеле так не делают. Я играл с очень большими футболистами, из той же категории, что Мбаппе. Такого количества спекуляций тогда не было. Зидан, например, таких заявлений не делал. Или посмотрим на нынешнее поколение: думаете, если Роналду травмирован, то завтра выйдет и расскажет о своем повреждении?" — сказал бывший полузащитник сборной Франции.
Мбаппе боится играть из-за колена. Все версии: до крестов и риска пропустить ЧМ.