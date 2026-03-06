Ричмонд
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.19
X
9.20
П2
13.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.00
П2
6.80
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
7.75
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.38
П2
2.31
Футбол. Первая лига
07.03
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.27
П2
2.96
Футбол. Первая лига
07.03
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.04
П2
3.04

Пети против того, чтобы Мбаппе раскрывал детали своей травмы: «Не стоит подливать масла в огонь спекуляций. Зидан так не делал. Думаете, Роналду завтра выйдет и расскажет о повреждении?»

Эммануэль Пети считает, что Килиану Мбаппе не следует раскрывать подробности о состоянии здоровья.

"Я никогда не видел, чтобы игрок выходил к прессе [с такими комментариями] или даже сам делал заявление. Это задача медперсонала, клуба. Согласны они или нет — нам все равно, но это не дело игрока. Ему не стоит подливать масла в огонь спекуляций в соцсетях и СМИ. Пресса и так на этом кормится, не надо давать ей поводов раздувать историю еще сильнее.

Ни Руис, ни Дембеле так не делают. Я играл с очень большими футболистами, из той же категории, что Мбаппе. Такого количества спекуляций тогда не было. Зидан, например, таких заявлений не делал. Или посмотрим на нынешнее поколение: думаете, если Роналду травмирован, то завтра выйдет и расскажет о своем повреждении?" — сказал бывший полузащитник сборной Франции.

Мбаппе боится играть из-за колена. Все версии: до крестов и риска пропустить ЧМ.