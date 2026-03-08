Кимпембе предпочел Месси Роналду: «Я сходил с ума, когда лучший игрок мира перешел в “ПСЖ”. Криштиану мне тоже нравится, он трудяга, но Лео — это слишком круто»

«Это было безумие, я сходил с ума. Когда он пришел в “ПСЖ”, я был просто счастлив. Говоришь себе: “В моей команде лучший футболист мира”, — сказал защитник “Катара” в ролике на канале Just Riadh.
Француз также сделал выбор между Месси и Криштиану Роналду: "Мне нравятся оба игрока, но я бы выбрал сторону Месси. Он слишком силен. Роналду мне тоже очень нравится, потому что он трудяга. А Месси родился c этим [талантом]. Роналду тоже, но он сам придал ему форму.
Месси — это слишком круто. Когда мы играли в рондо (упражнение в стиле «собачки» — Спортс«) с ним, его технический уровень… Ты пытаешься его прессинговать, а он уже все продумал и перехитрил тебя — безумие», — сказал бывший защитник «ПСЖ».