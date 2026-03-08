Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
1
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.08
П2
9.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
0
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
4.80
X
2.13
П2
2.65
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
1
:
Динамо
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.00
П2
1.02
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
1
:
Вердер
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.20
П2
1.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
1
:
Лорьян
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
Ренн
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.15
П2
2.45
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.17
П2
5.60
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.12
П2
3.75
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Кимпембе предпочел Месси Роналду: «Я сходил с ума, когда лучший игрок мира перешел в “ПСЖ”. Криштиану мне тоже нравится, он трудяга, но Лео — это слишком круто»

Преснель Кимпембе вспомнил об игре с Лионелем Месси за «ПСЖ».

Источник: Спортс"

«Это было безумие, я сходил с ума. Когда он пришел в “ПСЖ”, я был просто счастлив. Говоришь себе: “В моей команде лучший футболист мира”, — сказал защитник “Катара” в ролике на канале Just Riadh.

Француз также сделал выбор между Месси и Криштиану Роналду: "Мне нравятся оба игрока, но я бы выбрал сторону Месси. Он слишком силен. Роналду мне тоже очень нравится, потому что он трудяга. А Месси родился c этим [талантом]. Роналду тоже, но он сам придал ему форму.

Месси — это слишком круто. Когда мы играли в рондо (упражнение в стиле «собачки» — Спортс«) с ним, его технический уровень… Ты пытаешься его прессинговать, а он уже все продумал и перехитрил тебя — безумие», — сказал бывший защитник «ПСЖ».