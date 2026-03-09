Степашин о раскрепощенности «Динамо»: «Надо относиться к людям по-людски. И надо понимать, что “Динамо” для тебя — это не проходной пропуск. Надо любить команду»

— Сергей Вадимович, поздравляем с победой. 4:1 — опять разгром! После возобновления сезона «Динамо» забило в трех матчах уже 12 мячей — что случилось?
— Команда играет в свой футбол. Есть тренер отечественный, который любит и понимает «Динамо». В общем-то и все.
— Все отметили, что бело-голубые играли очень раскрепощенно. Может, потому что снег пошел?
— Да нет, просто команда играет в футбол. Надо относиться к людям по-людски. И надо понимать, что «Динамо» для тебя — это не проходной пропуск. Надо любить команду, любить футбол.
— Уже второй раз подряд Гусев выпускает 17-летнего Маринкина. В чем стратегия «Динамо»?
— Хороший мальчик. Я думаю, что у нас есть еще много молодых замечательных ребят. Я надеюсь, что и Костя Тюкавин забьет свой гол. У нас впереди борьба за Кубок страны.
— «Динамо» уже на седьмом месте. С такой игрой можно подумать и о медалях?
— Я уже тысячу раз говорил: когда Юрий Павлович Семин выиграл Кубок, «Локомотив» занял седьмое место, на следующий год он стал чемпионом страны. Кстати, Юрий Павлович мне сегодня первым позвонил, — сказал член совета директоров «Динамо».