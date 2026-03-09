Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Ренн
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Зенит
1
П1
X
П2

Степашин о раскрепощенности «Динамо»: «Надо относиться к людям по-людски. И надо понимать, что “Динамо” для тебя — это не проходной пропуск. Надо любить команду»

Сергей Степашин дал понять, что успешные выступления «Динамо» при Ролане Гусеве связаны с хорошим отношением тренера к футболистам.

— Сергей Вадимович, поздравляем с победой. 4:1 — опять разгром! После возобновления сезона «Динамо» забило в трех матчах уже 12 мячей — что случилось?

— Команда играет в свой футбол. Есть тренер отечественный, который любит и понимает «Динамо». В общем-то и все.

— Все отметили, что бело-голубые играли очень раскрепощенно. Может, потому что снег пошел?

— Да нет, просто команда играет в футбол. Надо относиться к людям по-людски. И надо понимать, что «Динамо» для тебя — это не проходной пропуск. Надо любить команду, любить футбол.

— Уже второй раз подряд Гусев выпускает 17-летнего Маринкина. В чем стратегия «Динамо»?

— Хороший мальчик. Я думаю, что у нас есть еще много молодых замечательных ребят. Я надеюсь, что и Костя Тюкавин забьет свой гол. У нас впереди борьба за Кубок страны.

— «Динамо» уже на седьмом месте. С такой игрой можно подумать и о медалях?

— Я уже тысячу раз говорил: когда Юрий Павлович Семин выиграл Кубок, «Локомотив» занял седьмое место, на следующий год он стал чемпионом страны. Кстати, Юрий Павлович мне сегодня первым позвонил, — сказал член совета директоров «Динамо».