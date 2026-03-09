Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
3
:
Акрон
2
Все коэффициенты
П1
2.10
X
7.15
П2
23.00
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.20
П2
3.40
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.52
П2
4.60
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Урал
1
П1
X
П2

Неймар попал в расширенную заявку Бразилии на мартовские матчи. Форвард не играет за сборную с октября 2023-го

Неймар может быть вызван на матчи сборной Бразилии в марте.

Источник: Спортс"

По данным UOL, форвард «Сантоса» попал в расширенную заявку, в которой сейчас больше 50 человек.

34-летний футболист не сыграет с «Мирассолом» 11 марта, а потому, как утверждается в публикации, у него будет только один матч (против «Коринтианса») для того, чтобы убедить главного тренера национальной команды Карло Анчелотти вызвать его на игры с Францией и Хорватией.

Тем не менее итальянский специалист все равно приедет на ближайшую игру «Сантоса» и пообщается с Неймаром.

В последний раз экс-футболист «Барселоны» и «ПСЖ» играл за сборную в октябре 2023 года. Его статистику можно изучить здесь.