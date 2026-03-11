Губерниев о готовности Дзюбы возглавить «Спартак»: «Когда Мостовой станет пожизненным тренером команды, Артему придется пойти в костромской “Спартак”

Ранее Дзюба сказал о возможном назначении: «В принципе готов. Хочется, чтобы великий “Спартак” вернулся».
«Если у Артема есть соответствующее образование, то все дороги открыты. Но после того, как “Спартак” наконец возглавит Александр Мостовой, который станет пожизненным тренером команды, то Дзюбе придется возглавить костромской “Спартак”.
Артем — хороший мотиватор и нормально играет в футбол. Если серьезно отнесется к профессии, может и получится. Я вполне верю в него.
По крайней мере, буду рекомендовать его на пост тренера королевского «Металлиста». Там ему можно даже не платить зарплату, потому что он богатый человек", — сказал Губерниев.
Дзюба о первом решении на посту президента «Спартака»: «Я бы разогнал половину людей».