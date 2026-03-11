Экс-футболист сборной России переехал жить в Португалию

Помимо «Зенита», Могилевец известен по выступлениям за «Рубин», «Ростов» и «Химки». В его активе четыре матча в футболке национальной сборной России. После не слишком успешных периодов в «Бунедкоре» и «Урарту» полузащитник попытался перезапустить карьеру в низших лигах Португалии, но хронические травмы коленей заставили его повесить бутсы на гвоздь.
Сейчас Могилевец с семьей живет в Лиссабоне, оформляет документы и надеется отучиться на тренера.
«Решили остаться пожить здесь и начали делать документы. Кто жил когда-либо в Португалии и занимался документами, знает, что это очень долгий процесс. Я уже на протяжении полутора лет ожидаю карточку ВНЖ, чтобы можно было выехать. Все полтора года нахожусь здесь, — признался Павел. — Семье и мне все нравится, и нас всн устраивает. Я до сих пор жду документы, начал учить португальский. Благодаря моему другу Луишу Мартиншу хочу попробовать здесь пойти учиться на тренера».
Могилевец рассказал, что заработанных за карьеру денег и инвестиций хватает для жизни в Португалии.
«Во-первых, я рад, что не потратил много денег впустую в течение карьеры. Самое главное, что удалось сохранить капитал, который заработал футболистом. После 25 лет я уже задумывался о будущем. Благодаря друзьям и знакомым инвестировал, узнавал про мир финансов и сейчас могу содержать семью. Всегда в этом процессе стараюсь развиваться, что-то узнавать. Сейчас хочу понять, как могу зарабатывать какими-то физическими усилиями. Например, тренерством. Для себя тренирую пару человек индивидуально. Ребятам хочется развиваться, а я для себя пробую», — добавил он.