Экс-футболист сборной России переехал жить в Португалию

«Решили остаться пожить здесь и начали делать документы. Кто жил когда-либо в Португалии и занимался документами, знает, что это очень долгий процесс. Я уже на протяжении полутора лет ожидаю карточку ВНЖ, чтобы можно было выехать. Все полтора года нахожусь здесь, — признался Павел. — Семье и мне все нравится, и нас всн устраивает. Я до сих пор жду документы, начал учить португальский. Благодаря моему другу Луишу Мартиншу хочу попробовать здесь пойти учиться на тренера».