Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья, Тиаго — в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватитей. Неймар не вызван в сборную

Бразильцы проведут товарищеские матчи против Франции и Хорватии 26 и 31 марта в США.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Фенербахче»);
Защитники: Алекс Сандро, Данило, Лео Перейра (все - «Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Рожер Ибанес («Аль-Ахли»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Уэсли Франса («Рома»);
Полузащитники: Андрей Сантос («Челси»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Данило Барбоза («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад»);
Нападающие: Эндрик («Лион»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тиаго («Брентфорд»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Жоао Педро («Челси»), Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Райан Роша («Борнмут»).
В итоговую заявку не вошел форвард «Сантоса» Неймар, не вызывавшийся в сборную с 2023 года.