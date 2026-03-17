Арбелоа о Мбаппе: «Реал» не может играть лучше без лучшего футболиста в мире. Килиан уже доступен, а Беллингем не сыграет с «Ман Сити»

«Сливочные» разгромили «Манчестер Сити» (3:0) в 1-м матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Мбаппе не играл в этой встрече, восстанавливаясь от травмы колена. Ответная игра пройдет во вторник в Манчестере.
О том, становится ли «Мадрид» лучше без Мбаппе.
«Трудно представить, что “Реал Мадрид” лучше играет без лучшего футболиста в мире… Но это многое говорит о команде и о том, насколько хорошо она выступает».
Об игровом времени Мбаппе и Беллингема в завтрашнем матче.
«Джуд хотел приехать и побыть с командой… Он примет частичное участие в тренировке, но на поле его не будет. Важно, что он будет близко к своим партнерам по команде. Он будет одним из лидеров, и очень важно, чтобы он был с нами. Мбаппе уже доступен, будет видно», — сказал Арбелоа на предматчевой пресс-конференции.