Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Локомотив
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
4
:
Ференцварош
0
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
Арне Слот: «Ответный матч с “ПСЖ” в прошлом сезоне — лучший в карьере. Не по результату, а по тому, каким должен быть футбол. На поздних стадиях ЛЧ знаешь, что с ними прид

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после победы над «Галатасараем» (4:0, общий счет — 4:1) поделился ожиданиями от встречи в «ПСЖ» в ¼ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Если доходишь до поздних стадий Лиги чемпионов, то точно знаешь одно — придется сыграть с “ПСЖ”, потому что это невероятная команда. Мы убедились в этом в прошлом сезоне, когда играли против них.

На выезде с ними был очень сложный матч, а на «Энфилде»… Против «Галатасарая» мы провели идеальный матч. И тогда на «Энфилде» с «ПСЖ» мы сыграли фантастический матч.

Много раз говорил, насколько это был великолепный матч, лучшая игра в моей тренерской карьере — может быть, не по результату, но по тому, каким должен быть футбол. Обе команды играли в футбол, хотели порадовать болельщиков, развлечь их.

Мы были единственной командой, которая довела дело с «ПСЖ» до дополнительного времени, единственной командой, которая дошла до серии пенальти, но парижане в этом сезоне показывают, что они не сбавили обороты.

Против «Галатасарая» мы показали, что можем играть на том же уровне, что и большую часть прошлого сезона, поэтому это вселяет в меня и в нас большую уверенность", — сказал Арне Слот.

«Реал» — «Бавария», «ПСЖ» — «Ливерпуль». Нас ждут мощнейшие четвертьфиналы ЛЧ!