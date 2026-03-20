Футбол. Италия
1-й тайм
Кальяри
0
:
Наполи
1
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ротор
1
:
Факел
0
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Хоффенхайм
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Удинезе
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Анже
Футбол. Англия
23:00
Борнмут
:
Манчестер Юнайтед
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал Сосьедад
Овечкин о том, что футбол сложнее хоккея: «100%. У меня была мечта сыграть за “Динамо”. Я вышел, чуть не сдох. На разминке понял, что это вообще не мое»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour вспомнил о своем матче за футбольное «Динамо».

Напомним, в 2022 году хоккеист отличился забитым мячом в товарищеском матче против «Амкала» (5:0).

Овечкин поделился мнением об игре в футбол в разговоре с бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным и экс-нападающим «Коламбуса» Никитой Филатовым.

Андрей Аршавин: Женя Малкин сказал, что футбол сложнее хоккея. Ты так считаешь или нет?

Александр Овечкин: 100%. Потому что я поиграл на профессиональном уровне, чуть не сдох [на разминке]. И я понял, что просто физически для меня было очень тяжело.

К этому нужно привыкнуть, понимаешь? То есть ты с самого детства начинаешь играть в футбол, ты пробежался туда-сюда, это для вас нормально. А для нас нет, у нас отрезки.

Андрей Аршавин: Не, ну как, туда-сюда тоже бегали. У меня тоже отрезок был.

Никита Филатов: Он сказал, что играл 10 минут из 90, но играл так, чтобы его не заменили оставшиеся 80. То есть играл хорошо.

Андрей Аршавин: Это тоже искусство.

Александр Овечкин: Лучший в свое время.

Андрей Аршавин: А ты представляешь, чтобы в футболе доиграл до 40 лет?

Александр Овечкин: Нет, конечно.

Андрей Аршавин: Окочурился во сколько бы?

Александр Овечкин: Я даже не начинал бы в этот футбол играть. Зачем он мне нужен? Нет, слушай, у меня была мечта сыграть за московское «Динамо», потому что у меня папа, царство ему небесное, был футболистом. Я вышел. Я просто понял именно на разминке, что это вообще не то, что не мое. Во-первых, я там на голову был выше всех.

Андрей Аршавин: Человека, которого ты толкнул, до сих пор собирают.

Никита Филатов: Он его не толкал, он попал просто в его траекторию.

Александр Овечкин: Во-вторых, я знаю многих футболистов, если посмотреть телосложение, то у хоккеистов мощнее.

Андрей Аршавин: Ну, не все, кстати. Вы именно мощнее…

Никита Филатов: Может, чуть-чуть сейчас меняется.

Александр Овечкин: Представляешь, как раньше, если посмотреть на хоккеистов и футболистов. Ты метр с кепкой, а я под два метра.

Андрей Аршавин: Я просто не самый лучший представитель футбола.

Никита Филатов: Но общая масса гораздо меньше. По сравнению с вами, даже я довольно большой. А для хоккея средний, допустим.

