Шансы Неймара сыграть на ЧМ «практически равны нулю». В CBF недовольны физической формой и поведением форварда (CNN Brasil)

По информации CNN Brasil, в CBF считают, что Неймар своим поведением и публичными заявлениями пытается настроить болельщиков против конфедерации и главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти. Ухудшению отношений Неймара с руководством CBF также поспособствовала ситуация вокруг матча «Сантоса» против «Мирассола» (2:2), когда Анчелотти посетил игру, чтобы оценить состояние Неймара, но форвард не вышел на поле и даже не приехал на стадион.