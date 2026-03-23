Бартомеу о Неймаре: «После его ухода резко вырос зарплатный фонд “Барсы”. Мы хотели удержать игроков — увеличили отступные Месси с 400 до 700 млн, суммы за Альбу и Бускетса»

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о том, как на клуб повлиял уход экс-форварда каталонцев Неймара в 2017 году.

«После ухода Неймара резко вырос фонд заработной платы. “ПСЖ” переманил его, выплатив сумму отступных. С тех пор мы начали бороться за то, чтобы удержать других игроков, поскольку поддерживаемые государством клубы и Премьер-лига обладают огромной финансовой мощью.

Премьер-лига противостояла нам из-за ее экономической мощи. В результате мы продлили некоторые контракты, чтобы предотвратить уход некоторых игроков.

Более того, необходимо было повысить не только зарплаты, но и суммы отступных. Мы увеличили сумму отступных за Месси с 400 до 700 миллионов, увеличили суммы отступных Альбы и Бускетса, чтобы другие клубы не соблазнились переманить эти таланты", — сказал Бартомеу.