Ромарио хочет, чтобы Неймара вызвали в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Команде нужен исключительный игрок, который заставит соперника испытывать смесь уважения и страха»

Признаюсь, в 2002 году я был очень расстроен из-за того, что меня не вызвали в сборную. Я действительно надеялся попрощаться с национальной командой, выиграв еще один чемпионат мира. И я чувствовал поддержку бразильцев, которые хотели, чтобы я сыграл в том году. К счастью, ребята, которые поехали, были на высоте и привезли трофей обратно в Бразилию. Они выполнили свою миссию, этого нельзя отрицать. Но каждый игрок, который когда-либо рассматривался в качестве кандидата на вызов в сборную, но в итоге не поехал в нее, знает, как это обидно.