Анри — лучший игрок АПЛ в XXI веке по версии Goal. Скоулз — 2-й, Руни — 3-й, де Брюйне — 4-й, Салах — 5-й, Джеррард — 6-й, Лэмпард — 7-й, Роналду — 9-й,

В список попали 25 игроков, при его составлении учитывались выступления после 1 января 2000 года. Первую строчку занял бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.
Весь рейтинг выглядит так:
1. Тьерри Анри;
2. Пол Скоулз;
3. Уэйн Руни;
4. Кевин де Брюйне;
5. Мохамед Салах;
6. Стивен Джеррард;
7. Фрэнк Лэмпард;
8. Патрик Виейра;
10. Давид Сильва;
11. Серхио Агуэро;
12. Эден Азар;
13. Венсан Компани;
14. Дидье Дрогба;
15. Родри;
16. Рио Фердинанд;
17. Джон Терри;
18. Харри Кейн;
19. Эрлинг Холанд;
20. Вирджил ван Дейк;
21. Петр Чех;
22. Эшли Коул;
23. Луис Суарес;
24. Франсеск Фабрегас;
25. Яя Туре.