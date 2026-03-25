Роналду-младший не присоединится к академии «Реала». Он тренируется с командой U16 для поддержания формы после отъезда из Саудовской Аравии из-за конфликта на Ближнем Востоке (COPE)

По информации COPE, «Реал» не просматривает Криштиану-младшего для возможного подписания — ему разрешили тренироваться со сверстниками из академии, чтобы поддерживать форму, пока он не может заниматься в академии «Аль-Насра» из-за ситуации на Ближнем Востоке. Семья Криштиану Роналду в настоящее время находится в Мадриде.