Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Турция
:
Румыния
П1
1.40
X
5.34
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Италия
:
Северная Ирландия
П1
1.27
X
6.05
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
П1
1.82
X
3.57
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Украина
:
Швеция
П1
3.15
X
3.26
П2
2.46
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Польша
:
Албания
П1
1.71
X
3.61
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Словакия
:
Косово
П1
2.11
X
3.27
П2
3.95

Винисиус о Неймаре: «Он делает все, чтобы вернуться в сборную — решение за тренером, но мы всегда хотим играть вместе с лучшими. Анчелотти всегда говорит с нами, этот диалог очень важен для нас

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор выразил надежду на возвращение Неймара в сборную Бразилии.

34-летний нападающий «Сантоса» не вошел в окончательную заявку на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

"В последние сезоны я был одним из лучших, как и Рафинья. Каземиро… О нем и говорить нечего. У него огромный опыт. Давление на Неймара — это нормально. Я не могу быть объективным, потому что Ней — один из моих кумиров. Он делает все, чтобы выложиться на 100% и вернуться в сборную… Теперь решение остается за тренером. Но мы, футболисты, всегда хотим играть вместе с лучшими.

Тренер [Карло Анчелотти] всегда говорит с игроками. Он спрашивает, на какой позиции мы хотим играть, как предпочитаем обороняться. Но решение остается за ним. Диалог с ним важен для нас, потому что мы всегда учимся у него. Мы надеемся, что его идеи как можно быстрее усвоятся и будут применены на практике", — сказал Винисиус.