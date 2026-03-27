Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
доп. время
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
доп. время
Чехия
2
:
Ирландия
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
1
:
Румыния
0
Миятович о том, что «Реал» обследовал не то колено Килиана Мбаппе: «Очень странная ошибка. Сам игрок должен был сказать, что у него болит. Имиджу клуба нанесен ущерб»

Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович прокомментировал информацию о том, что мадридский клуб обследовал не то колено Килиана Мбаппе.

Источник: Спортс‘’

"Невероятно. В наши дни, когда доступны все методы лечения и оборудование для диагностики, совершать подобную ошибку очень странно. Сам игрок должен быть в состоянии сказать, что у него болит, какой дискомфорт он испытывает, затем четко сообщить об этом врачу, а затем получить соответствующее лечение.

Это зависит от процедуры, согласованной между медицинским персоналом, медицинскими службами, тренерским штабом и клубом. В мое время сначала нужно было сообщить [о травме] врачу, спортивному директору и тренеру. Затем принималось решение о том, где проводить лечение, кто должен провести операцию…

Я считаю, что «Реал», как самый большой и значимый клуб в мире, должен внести ясность в эту ситуацию. Кто-то должен высказаться, в данном случае клубный врач должен объяснить все, что было сделано с момента травмы игрока и до сегодняшнего дня. Имиджу мадридского «Реала» был нанесен ущерб", — сказал Миятович.

Мбаппе звонил Пересу в начале марта и сказал, что больше не хочет наблюдаться у врачей «Реала». Сообщалось, что клуб обследовал не то колено у форварда (L"Équipe).