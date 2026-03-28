Кержаков о том, в чем Мбаппе лучше Роналду: «В том, что показал на ЧМ. Это как будто лакмусовая бумажка для футболиста»

В видео «МЯЧ Production» с участием Кержакова обсуждали лучших нападающих XXI века, в том числе сравнив качества Мбаппе и Роналду.
— В чем Мбаппе лучше Роналду?
— Лучше в том, что Мбаппе показал на чемпионате мира. А это как будто лакмусовая бумажка для каждого футболиста.
— Роналду точно лучше в завершении, в том, как он ищет свободное пространство.
— Роналду лучше Мбаппе ищет свободное пространство? Не согласен с тобой. Нет.
Мбаппе использует свои сильные качества: скорость, дриблинг. Но как его находили партнеры? Он очень хорошо открывался, искал пространство за спинами. Сколько голов он забил после выходов один на один?
По исполнению стандартов Роналду лучше. Здесь-то все сравнение в пользу Роналду.
Тут надо отдать должное [Криштиану] — играть на таком уровне до стольких лет и продолжать еще находить в себе мотивацию… — сказал Кержаков.