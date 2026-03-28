Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.85
П2
3.55
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.51
П2
5.60
Футбол. Первая лига
29.03
Чайка
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.35
П2
2.02
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2

Роберто Мартинес на вопрос о возможности выиграть ЧМ: «Мне нравится нумерология. Эйсебио стал лучшим бомбардиром ЧМ-1966, выиграл “Золотой мяч” в 1965-м. Сейчас 2026-й. Везде шестерки»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о том, может ли его команда выиграть чемпионат мира-2026.

Источник: Спортс‘’

«Я бы не сказал, что в Португалии нервничают из-за возможности выиграть чемпионате мира. Я бы сказал, что это воодушевление, надежда. Это естественно, когда в команде есть такие игроки. У нас есть Криштиану Роналду, капитан “Манчестер Юнайтед” [Бруну Фернандеш], капитан “Порту” [Диогу Кошта], капитан “Манчестер Сити” [Бернарду Силва], четыре важных игрока чемпионов Европы [»ПСЖ"]. Это радует португальцев.

Мы знаем, что никогда не выигрывали чемпионат мира, и это говорит о том, что это тяжело. Мы знаем, что все может быстро измениться, что одного таланта недостаточно, что мелкие детали могут обернуться против тебя. Конечно, когда у тебя что-то не получается, это как удар молотом, но давайте помечтаем.

Я думаю, мы сможем. И я хочу, чтобы у нашей команды было именно такой настрой. Я не суеверный, но мне нравится нумерология. И это при том, что я родился 13 июля. В Англии всегда говорили: «Ничего себе, не везет!» «Ну и денек». Нет! Мне это нравится.

И приятно думать о Евро-2016… Эйсебио стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в 1966-м, с тех пор прошло 60 лет. Он выиграл «Золотой мяч» в 1965-м. Сейчас 2026-й. Везде шестерки. Давайте помечтаем. Почему бы и нет?" — сказал Мартинес.

Роберто Мартинес: «Роналду — исторический кумир, изменивший футбол. В лифтах говорят либо о погоде, либо о Криштиану».