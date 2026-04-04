Агент Дзюбы об отмененном голе форварда в матче с ЦСКА: «Такое нельзя отменять. На повторе показалось, что ничего не было. “Акрон” не заслуживал поражения»

Главный арбитр Владимир Москалев после просмотра повтора отменил взятие ворот, усмотрев фол форварда против вратаря Игоря Акинфеева.
"Нахожусь на стадионе и эмоции преобладают. На повторе, который увидел, показалось, что ничего не было абсолютно.
У Артема отбирают уже третий гол. Я понимаю, что Игорь Акинфеев — большая фигура для нашего футбола, но мне кажется, надо играть в футбол и такие голы отменять нельзя.
Тем более по такой игре «Акрон» точно не заслуживал поражения", — сказал Леонид Гольдман.