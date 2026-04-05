Роналдиньо: «Ямаль — один из лучших в мире. Пусть еще очень молод, но уже делает невероятные вещи. “Десятка” “Барсы” в надежных руках»

— Вы отдали Месси футболку «Барселоны» с 10-м номером, теперь она у Ямаля. Как считаете, «десятка» в надежных руках?
— Без сомнения. Он один из лучших в мире. Пусть еще очень молод, но уже делает невероятные вещи. Так что футболка в надежных руках.
— Как вы оцениваете нынешнюю «Барселону»? Это по-прежнему одна из лучших команд в Европе?
— Безусловно, она продолжает оставаться одной из сильнейших команд в Европе, и мы всегда смотрим и надеемся, что «Барса» сотворит нечто прекрасное, — сказал Роналдиньо.