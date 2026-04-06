У «Монако» 7 побед подряд в Лиге 1 — сегодня 2:1 с «Марселем». Поражений нет с января

Сегодня монегаски обыграли «Марсель» со счетом 2:1 в 28-м туре чемпионата Франции. Российский полузащитник Александр Головин забил на 59-й минуте.
«Монако» одержал в чемпионате 7 побед подряд, в том числе над «Лансом» (3:2), «ПСЖ» (3:1) и «Лионом» (2:1). Общий счет — 16:6. Всего беспроигрышная серия команды в Лиге 1 длится 10 матчей — последний раз «Монако» проигрывал 16 января в матче с «Лорьяном» (1:3).
За 6 туров до конца чемпионата «Монако» занимает 5-е место в таблице, набрав 49 очков — столько же, сколько у идцщего на 4-м месте «Марселя». Отставание от «Лилля», занимающего 3-е место, составляет 1 балл, от лидирующего «ПСЖ» с матчем в запасе — 14 баллов.