Компани о «Реале»: «Одна из лучших команд в Европе, “Бавария” должна быть готова к той их версии, что играла против “Сити”. Это самый сложный выезд в ЛЧ»

Об игре.
«Мы должны подготовиться к лучшей версии “Реала”, той, что играла против “Манчестер Сити”. Они по-прежнему одна из лучших команд в Европе. Вероятно, это самый сложный выездной матч в Лиге чемпионов. Мы хотим победить здесь завтра».
О том, играет ли «Реал» лучше с Мбаппе и Винисиусом вместе или по отдельности.
«Это совсем не моя тема. У нас и так достаточно тем для обсуждения относительно “Баварии”, поэтому нам не нужно решать проблемы “Реала”. Могу лишь сказать, что обе команды великолепны. Остальное зависит от “Реала”.
Об участии в матче Харри Кейна.
«Харри знает, насколько важен этот матч. Он также должен сказать, готов ли он выйти в стартовом составе. Посмотрим, как все сложится завтра», — сказал Компани.
Кейн вернулся в общую группу «Баварии» перед матчем с «Реалом». Форвард пропустил игру с «Фрайбургом» из-за проблем с голеностопом.