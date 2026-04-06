Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
П1
X
П2

Компани о «Реале»: «Одна из лучших команд в Европе, “Бавария” должна быть готова к той их версии, что играла против “Сити”. Это самый сложный выезд в ЛЧ»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о завтрашнем матче с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Источник: Спортс‘’

Об игре.

«Мы должны подготовиться к лучшей версии “Реала”, той, что играла против “Манчестер Сити”. Они по-прежнему одна из лучших команд в Европе. Вероятно, это самый сложный выездной матч в Лиге чемпионов. Мы хотим победить здесь завтра».

О том, играет ли «Реал» лучше с Мбаппе и Винисиусом вместе или по отдельности.

«Это совсем не моя тема. У нас и так достаточно тем для обсуждения относительно “Баварии”, поэтому нам не нужно решать проблемы “Реала”. Могу лишь сказать, что обе команды великолепны. Остальное зависит от “Реала”.

Об участии в матче Харри Кейна.

«Харри знает, насколько важен этот матч. Он также должен сказать, готов ли он выйти в стартовом составе. Посмотрим, как все сложится завтра», — сказал Компани.

Кейн вернулся в общую группу «Баварии» перед матчем с «Реалом». Форвард пропустил игру с «Фрайбургом» из-за проблем с голеностопом.