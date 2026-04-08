Расулов о Европе: «После перехода Сафонова в “ПСЖ” — это реально. Из-за Роналду полюбил “Реал” и ненавижу “Барсу”. Это как “Амкал” — “2DROTS”, &ldq

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов высказался о возможном переходе в европейский чемпионат.

Источник: Спортс‘’

— Ты говорил, что хочешь всю карьеру провести в «Динамо».

— Конечно, хочется такого развития карьеры. У меня есть перед глазами яркий пример из недавнего прошлого — Антон Шунин. Он все время провел в одной команде, считается легендой «Динамо».

— А мечта поиграть в Европе? Ты ведь болеешь за «Реал».

— До перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» было трудно поверить в трансфер российского вратаря в зарубежный чемпионат — таких прецедентов не было. А сейчас Сафонов — номер один в «ПСЖ». Есть надежда, что российские голкиперы могут играть в европейских грандах, это реально.

— Почему полюбил «Реал»?

— В детстве нравился Криштиану Роналду, поэтому полюбил «Реал» и ненавижу «Барселону». Это как «Амкал» — «2DROTS», «Динамо» — «Спартак», — сказал Расулов.