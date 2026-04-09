Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Фрайбург
2
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
11.75
П2
47.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Порту
1
:
Ноттингем Форест
1
Все коэффициенты
П1
2.29
X
2.90
П2
4.45
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Болонья
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.75
П2
2.65
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шахтер
0
:
АЗ
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.90
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Кристал Пэлас
2
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
17.00
П2
64.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Майнц
2
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.50
П2
27.00
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
АЕК
0
П1
X
П2

Неймар о вылете с ЧМ-2022: «Увидел, как будут выглядеть мои похороны — мои родственники ни хрена не говорили, просто смотрели на меня. Самое дерьмовое чувство»

Нападающий «Сантоса» Неймар поделился воспоминаниями о вылете с чемпионата мира-2022.

Источник: Спортс‘’

Сборная Бразилии проиграла команде Хорватии в ¼ финала турнира (1:1, 2:4 по пенальти).

«После игры мы поехали в отель, и мне казалось, что наступил конец света. Мы постепенно начинали встречать наших родных, и это было похоже на “Ходячих мертвецов”. Все, кто проходил мимо, выглядели серьезными. У них на лицах было выражение “какого черта?”.

Я увидел, как будут выглядеть мои похороны. Клянусь Богом! Я был в маленькой комнате. Я сидел, а мои родственники продолжали приходить. У всех были красные глаза. Они здоровались со мной и ни хрена не говорили.

Я стоял и смотрел пять минут, и никто ничего не сказал. Все вокруг просто уставились на меня. Черт, у меня было такое чувство, что я нахожусь в гробу, и все смотрят на меня и говорят: «Хорошо ты пожил, парень» (смеется). Вот такое чувство.

Я сказал, что пойду к себе в комнату, что мне плохо. Я пошел поговорить с Маркиньосом, который тоже не хотел никого видеть. Я ушел. Сказал [родственникам], что мы увидимся в Бразилии, поговорим там. Вот как это было. Самое дерьмовое чувство", — сказал Неймар в видео на своем ютуб-канале.