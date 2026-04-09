Неймар о вылете с ЧМ-2022: «Увидел, как будут выглядеть мои похороны — мои родственники ни хрена не говорили, просто смотрели на меня. Самое дерьмовое чувство»

Сборная Бразилии проиграла команде Хорватии в ¼ финала турнира (1:1, 2:4 по пенальти).
«После игры мы поехали в отель, и мне казалось, что наступил конец света. Мы постепенно начинали встречать наших родных, и это было похоже на “Ходячих мертвецов”. Все, кто проходил мимо, выглядели серьезными. У них на лицах было выражение “какого черта?”.
Я увидел, как будут выглядеть мои похороны. Клянусь Богом! Я был в маленькой комнате. Я сидел, а мои родственники продолжали приходить. У всех были красные глаза. Они здоровались со мной и ни хрена не говорили.
Я стоял и смотрел пять минут, и никто ничего не сказал. Все вокруг просто уставились на меня. Черт, у меня было такое чувство, что я нахожусь в гробу, и все смотрят на меня и говорят: «Хорошо ты пожил, парень» (смеется). Вот такое чувство.
Я сказал, что пойду к себе в комнату, что мне плохо. Я пошел поговорить с Маркиньосом, который тоже не хотел никого видеть. Я ушел. Сказал [родственникам], что мы увидимся в Бразилии, поговорим там. Вот как это было. Самое дерьмовое чувство", — сказал Неймар в видео на своем ютуб-канале.