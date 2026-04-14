Гильермо Абаскаль: «А у Мостового есть тренерская лицензия? Он мог бы работать в РПЛ. Его не приглашают? В “Сельте” был великолепен!»

— Каждый тренер «Спартака» работает под огромным давлением. Вам это мешало?
— Действительно, в России все говорят о «Спартаке». Правда, в конечном счете шума больше, чем содержания.
Впрочем, если я сказал, что вернулся бы в Россию, то именно потому, что мне нравится это ощущение давления! Все рассматривают твои действия под микроскопом, максимально внимательно — в поиске сенсации. И это супер! В Мексике такого не было.
А я страдаю, когда нет давления. Мне оно жизненно необходимо. Понимаешь?
— Понимаю. Без критики Александра Мостового сложно.
— Десятый номер «Сельты», да? Он и израильтянин Ревиво в той команде были великолепны! Кстати, еще Карпин же играл в «Сельте»? Хотя его я больше помню по «Реал Сосьедад».
— Карпин тренирует, в отличие от Мостового.
— А у него есть тренерская лицензия? Тогда Мостовой мог бы работать в РПЛ. Его не приглашают?
— Он хочет сразу возглавить большую команду.
— Это как если бы я хотел, чтобы в Мексике пошел дождь. Но такого не бывает, — сказал Гильермо Абаскаль.
Мостовой об Абаскале: «Как он может быть специалистом, если не играл в футбол? Как ты можешь быть музыкантом, если не умеешь играть на музыкальном инструменте?».
Мостовой о встрече с Абаскалем: «Зачем это мне? Кто он такой? Он знает, кто такой Мостовой — это был один из лучших футболистов в России и Европе».