Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.19
П2
2.71
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.48
П2
1.80
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Родина
3
П1
X
П2

Лотар Маттеус: «Реалу» не хватает характера. Кроос, Рамос, Модрич давали индивидуальность, но она исчезла. Иконой не являются ни Мбаппе, ни Винисиус, ни Беллингем — мощи не излучают"

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус в преддверии ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов между мюнхенцами и «Реалом» выделил недостатки мадридской команды.

Источник: Спортс‘’

Команды сыграют 15 апреля. В первой игре «Бавария» победила со счетом 2:1.

«Все признаки указывают на победу “Баварии” перед ответным матчем Лиги чемпионов в Мюнхене, но это не только из-за первого матча или недавних неудач “Реала” — это было очевидно на протяжении всего сезона.

У «Мадрида» мало шансов выиграть Ла Лигу или Лигу чемпионов, а из Кубка Испании они уже выбыли.

Весь сезон в Мадриде царило беспокойство, особенно после увольнения Хаби Алонсо и смены тренера. Но у меня есть ощущение, что «Реалу» просто не хватает характера.

В последние годы, даже десятилетия, такие игроки, как Тони Кроос, Лука Модрич и Серхио Рамос, придавали команде индивидуальность, которая сейчас исчезла.

Нынешние игроки «Реала» — быстрые, техничные дриблеры, технически превосходные, обладающие определенной силой, как мы видели в первом матче, но они не излучают той мощи, что в предыдущие десятилетия.

Это хорошие игроки, но ни один из них не является иконой — ни Винисиус, ни Джуд Беллингем, ни Килиан Мбаппе — и именно этого не хватает «Реалу», — считает Лотар Маттеус.