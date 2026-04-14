Лотар Маттеус: «Реалу» не хватает характера. Кроос, Рамос, Модрич давали индивидуальность, но она исчезла. Иконой не являются ни Мбаппе, ни Винисиус, ни Беллингем — мощи не излучают"

Команды сыграют 15 апреля. В первой игре «Бавария» победила со счетом 2:1.
«Все признаки указывают на победу “Баварии” перед ответным матчем Лиги чемпионов в Мюнхене, но это не только из-за первого матча или недавних неудач “Реала” — это было очевидно на протяжении всего сезона.
У «Мадрида» мало шансов выиграть Ла Лигу или Лигу чемпионов, а из Кубка Испании они уже выбыли.
Весь сезон в Мадриде царило беспокойство, особенно после увольнения Хаби Алонсо и смены тренера. Но у меня есть ощущение, что «Реалу» просто не хватает характера.
В последние годы, даже десятилетия, такие игроки, как Тони Кроос, Лука Модрич и Серхио Рамос, придавали команде индивидуальность, которая сейчас исчезла.
Нынешние игроки «Реала» — быстрые, техничные дриблеры, технически превосходные, обладающие определенной силой, как мы видели в первом матче, но они не излучают той мощи, что в предыдущие десятилетия.
Это хорошие игроки, но ни один из них не является иконой — ни Винисиус, ни Джуд Беллингем, ни Килиан Мбаппе — и именно этого не хватает «Реалу», — считает Лотар Маттеус.