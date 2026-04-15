Фанат «Сантоса» крикнул Неймару, что он растолстел и ему надо больше тренироваться после 1:1 с «Реколетой». Бразилец попросил уважения: «Я капризный? Я отдаю свою жизнь!»

«Сантос» сыграл вничью с парагвайской «Реколетой» (1:1) в Кубке Судамерикана. Неймар отличился в составе хозяев.

Результат вызвал недовольство местных болельщиков, которые освистали команду после матча. Один из болельщиков «Сантоса» раскритиковал Неймара, выкрикивая с трибун: «Тебе надо больше тренироваться. Ты немного растолстел, ##### (блин — Спортс» «)!».

В ответ 34-летний бразилец сказал: «Я должен делать все? Замолчи! Я капризный? Я отдаю свою жизнь! Проявляй уважение!».

Отвечая на вопрос об этом эпизоде на пресс-конференции после матча, форвард добавил:

«Когда на меня так нападают, я этого не принимаю. Я очень последователен, отдаю всю жизнь футболу и этому клубу, даже делаю больше, чем должен, поэтому не могу позволить так к себе относиться», — сказал Неймар.