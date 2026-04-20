Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Болонья
0
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Лион
2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Майнц
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Дженоа
2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Штутгарт
2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Париж
3
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Брест
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Ренн
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
Дзюба делит с Роналду 2-е место по наименьшему пробегу без мяча при обороне. Месси — 1-й, Мбаппе, Кордоба и Даку — 5-е (CIES)

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба делит с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду второе место в рейтинге игроков с самой низкой вовлеченностью в оборонительные действия команды.

Список из 10 имен составил Международный центр спортивных исследований (CIES). В него вошли данные из 46 высших дивизионов мира.

Он показывает средний пробег футболиста относительно остальной команды в моменты, когда она находится без мяча.

Первое место занял форвард «Интер Майами» Лионель Месси с показателем 0.70, что условно означает, что аргентинец пробегает 700 метров пока его партнеры бегут 1 километр.

Топ-10 выглядит так:

1. Лионель Месси («Интер Майами») — 0.70;

2−3. Артем Дзюба («Акрон») — 0.74;

2−3. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 0.74;

4. Себастьян Вилья («Индепендьенте Ривадавия») — 0.76;

5−7. Мирлинд Даку («Рубин») — 0.77;

5−7. Килиан Мбаппе («Реал») — 0.77;

5−7. Джон Кордоба («Краснодар») — 0.77;

8. Мусса Дембеле («Аль-Иттифак») — 0.78;

9−10. Виктор Осимхен («Галатасарай») — 0.79;

9−10. Мойзе Кин («Фиорентина») — 0.79.