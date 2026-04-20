Дзюба делит с Роналду 2-е место по наименьшему пробегу без мяча при обороне. Месси — 1-й, Мбаппе, Кордоба и Даку — 5-е (CIES)

Список из 10 имен составил Международный центр спортивных исследований (CIES). В него вошли данные из 46 высших дивизионов мира.
Он показывает средний пробег футболиста относительно остальной команды в моменты, когда она находится без мяча.
Первое место занял форвард «Интер Майами» Лионель Месси с показателем 0.70, что условно означает, что аргентинец пробегает 700 метров пока его партнеры бегут 1 километр.
Топ-10 выглядит так:
1. Лионель Месси («Интер Майами») — 0.70;
2−3. Артем Дзюба («Акрон») — 0.74;
2−3. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 0.74;
4. Себастьян Вилья («Индепендьенте Ривадавия») — 0.76;
5−7. Мирлинд Даку («Рубин») — 0.77;
5−7. Килиан Мбаппе («Реал») — 0.77;
5−7. Джон Кордоба («Краснодар») — 0.77;
8. Мусса Дембеле («Аль-Иттифак») — 0.78;
9−10. Виктор Осимхен («Галатасарай») — 0.79;
9−10. Мойзе Кин («Фиорентина») — 0.79.