Футбол. Германия
21:30
РБ Лейпциг
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.11
П2
6.34
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.37
П2
10.00
Футбол. Франция
21:45
Брест
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.52
X
4.45
П2
1.60
Футбол. Англия
22:00
Сандерленд
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.26
П2
2.75
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.15
П2
1.87
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2

«Неймар талантливее Роналду и Месси, возможно. Но талант не всегда побеждает. Была бы у него дисциплина, то бил бы все абсолютные рекорды». Кафу о форварде

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу считает, что Неймар, возможно, талантливее Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Источник: Спортс''

— Неймара упрекают в отсутствии дисциплины. Еще есть время доказать, что это не так?

— Дисциплина — решающий фактор. Это отличительная черта и определяющий фактор.

Дисциплина, целеустремленность и преданность делу — это все: в карьере, в семье, в школе, дома и особенно в спорте.

Когда речь идет о спорте высокого уровня, когда речь идет о чемпионате мира, хочется видеть лучших игроков.

Очевидно, что у Неймара таланта хоть отбавляй. Талант Неймара… На мой взгляд, Неймар, возможно, талантливее Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но талант не всегда побеждает.

И Криштиану Роналду это доказал. Я доказал это, сыграв на четырех чемпионатах мира.

Я не талантливее Криштиану, не талантливее Месси, не талантливее Неймара, но дисциплина и сосредоточенность привели меня туда, где я нахожусь.

Если бы у Неймара была такая же дисциплина, как у нас, он, безусловно, бил все абсолютные рекорды, — сказал Кафу.