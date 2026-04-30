Кейн — главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Олисе — 2-й, Ямаль — 3-й, Диас — 4-й, Холанд — 5-й, Мбаппе — 6-й, Месси — 13-й, Роналду

В список вошли 20 футболистов. Первую строчку по-прежнему занимает нападающий «Баварии» Харри Кейн.
Весь рейтинг выглядит так:
1. Харри Кейн («Бавария»);
2. Майкл Олисе («Бавария»);
3. Ламин Ямаль («Барселона»);
4. Луис Диас («Бавария»);
5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
6. Килиан Мбаппе («Реал»);
7. Усман Дембеле («ПСЖ»);
8. Деклан Райс («Арсенал»);
9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
10. Хулиан Альварес («Атлетико»);
11. Витинья («ПСЖ»);
12. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
13. Лионель Месси («Интер Майами»);
14. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);
15. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
16. Рафинья Диас («Барселона»);
17. Винисиус Жуниор («Реал»);
18. Райан Шерки («Манчестер Сити»);
19. Лаутаро Мартинес («Интер»);
20. Педри («Барселона»).