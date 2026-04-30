Кейн — главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Олисе — 2-й, Ямаль — 3-й, Диас — 4-й, Холанд — 5-й, Мбаппе — 6-й, Месси — 13-й, Роналду —

Портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча».

В список вошли 20 футболистов. Первую строчку по-прежнему занимает нападающий «Баварии» Харри Кейн.

Весь рейтинг выглядит так:

1. Харри Кейн («Бавария»);

2. Майкл Олисе («Бавария»);

4. Луис Диас («Бавария»);

5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

6. Килиан Мбаппе («Реал»);

7. Усман Дембеле («ПСЖ»);

8. Деклан Райс («Арсенал»);

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

10. Хулиан Альварес («Атлетико»);

11. Витинья («ПСЖ»);

12. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

13. Лионель Месси («Интер Майами»);

14. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

15. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

16. Рафинья Диас («Барселона»);

17. Винисиус Жуниор («Реал»);

18. Райан Шерки («Манчестер Сити»);

19. Лаутаро Мартинес («Интер»);

20. Педри («Барселона»).