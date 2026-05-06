Сын Робиньо о стычке с Неймаром: «Эта ситуация меня расстроила — он мой кумир с детства. Но мы поговорили, все улажено. Ему хватило мужества признать ошибку»

Напомним, на тренировке «Сантоса» в воскресенье между игроками произошла стычка — 34-летний форвард был недоволен тем, что 18-летний вингер обыграл его, и посчитал это проявлением неуважения, попросив «играть спокойнее». Конфликт перерос в небольшую потасовку с толчками. По словам очевидцев, Неймар сначала сделал подножку сопернику, а затем, возможно, даже ударил его.
Сообщалось, что сын экс-форварда «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо запросил встречу с руководством клуба и может расторгнуть контракт.
"Конечно, эта ситуация меня расстроила, потому что он был моим кумиром с детства. Я очень люблю этого парня. Когда мне было 8 лет, он сделал мне первый подарок — футболку. Я сильно расплакался и храню ее по сей день.
Эта ситуация приобрела слишком большие масштабы. Пускай это и была ошибка, он уже извинился, и ему хватило мужества, чтобы признать это. Мне также хватило мужества подойти к нему и поговорить.
Мы поговорили, и теперь все в порядке. Люди вокруг нас говорят много неправды, и грустно видеть, что эту ситуацию вынесли на такой уровень. Но я спокоен, мы уже поговорили, он мне очень нравится, и все улажено«, — сказал Робиньо-младший после матча с “Депортиво Реколета” в Кубке Судамерикана (1:1).