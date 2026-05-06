Неймар о стычке с сыном Робиньо: «Это просто часть футбола, было недопонимание. Мы оба ошиблись, но я сильнее. Мы сразу поговорили, я извинился перед ним и его семьей»

Напомним, на тренировке бразильской команды в воскресенье между игроками произошла стычка — 34-летний форвард был недоволен тем, что 18-летний вингер обыграл его, и посчитал это проявлением неуважения, попросив «играть спокойнее». Конфликт перерос в небольшую потасовку с толчками. По словам очевидцев, Неймар сначала сделал подножку сопернику, а затем, возможно, даже ударил его.
Сообщалось, что сын экс-форварда «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо запросил встречу с руководством клуба и может расторгнуть контракт.
"Это просто часть футбола. Прежде всего, это должно было остаться между нами. Это было недопонимание, возникшее у нас на тренировке. Я отреагировал и немного перегнул палку.
Но сразу после того, как это случилось, я извинился, мы поговорили в раздевалке и помирились. Он мне очень нравится, я испытываю к нему особую привязанность.
Такое случается в футболе: ты ссоришься со своим братом, со своим другом. Я спорил с несколькими друзьями по футболу, я ссорился со всеми и так далее.
Все это нужно было разрешить внутри команды, такого быть не должно. А потом информация об этом дошла до людей, которые не привыкли к повседневной футбольной реальности, и в итоге они только усугубили ситуацию.
Если они хотят извинений перед прессой, то вот они. Я уже извинился перед ним и его семьей. Я зашел слишком далеко, все могло быть по-другому, но в итоге я вышел из себя. Все совершают ошибки. Это была моя ошибка, это была его ошибка. Я ошибся немного сильнее«, — сказал Неймар в интервью ESPN после матча с “Депортиво Реколета” в Кубке Судамерикана (1:1).