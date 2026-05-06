Тренер «Сантоса» о стычке Неймара с сыном Робиньо: «Мы не можем это замять. Такое случается в футболе, но этого можно избежать»

Главный тренер «Сантоса» Алекси Стивал считает, что конфликта Неймара с Робиньо-младшим можно было избежать.

Между игроками произошла стычка на тренировке бразильской команды в воскресенье — 34-летний форвард был недоволен тем, что 18-летний вингер обыграл его, и посчитал это проявлением неуважения, попросив «играть спокойнее». Конфликт перерос в небольшую потасовку с толчками. По словам очевидцев, Неймар сначала сделал подножку сопернику, а затем, возможно, даже ударил его.

Сообщалось, что сын экс-форварда «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо запросил встречу с руководством клуба и может расторгнуть контракт. Впоследствии Неймар публично принес извинения.

«Конечно, в случившемся нет ничего хорошего. Мы не можем замять этот инцидент. Такое бывает. Но, хотя это и случается в футболе, таких ситуаций можно избежать», — сказал Стивал.