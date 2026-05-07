«Реал» на фоне слухов о драку Вальверде и Тчуамени показал видео с тренировки. Болельщики ответили мемами

Ранее стало известно, что Вальверде подрался с Орельеном Тчуамени в раздевалке во время сегодняшней тренировки «Реала» — уругваец упал и ударился об стол, после чего был отправлен в больницу. Полузащитнику потребовалось наложить швы, также сообщалось, что после повреждения он испытывал проблемы с памятью. Утверждалось, что одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия.