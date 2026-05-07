«Реал» на фоне слухов о драку Вальверде и Тчуамени показал видео с тренировки. Болельщики ответили мемами

В ответ на обычное видео с тренировки, на которой не происходит ничего особенного, люди в соцсети X стали массово отвечать мемами про драку Вальверде с Тчуамени, диктатора Килиана Мбаппе и прочие скандалы в клубе.
Изображения: x.com/realmadrid.
Примерно через два часа после видео с тренировки «Мадрид» объявил, что начал дисциплинарное разбирательство в отношении футболистов, а следом сообщил о черепно-мозговой травме уругвайца.
Ранее стало известно, что Вальверде подрался с Орельеном Тчуамени в раздевалке во время сегодняшней тренировки «Реала» — уругваец упал и ударился об стол, после чего был отправлен в больницу. Полузащитнику потребовалось наложить швы, также сообщалось, что после повреждения он испытывал проблемы с памятью. Утверждалось, что одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия.
Драка Вальверде и Тчуамени. Главное.