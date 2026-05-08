Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у “Краснодара” были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти — это лотерея&ra

В ответной игре финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» уступило в серии пенальти (0:0, пенальти — 5:6).
— Понятно, что все переживали. Как играли во втором тайме, заслуживали выиграть. В первом тайме «Краснодар» активнее играл, второй тайм за нами. Серия пенальти — это лотерея.
— Что было сказано в перерыве?
— Друг друга поддержали, понимали, какая игра нас ждет. Готовы были к этому, понимали: нужно добегать, контролировать игру. К сожалению, не забили. Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты. Подходы — да.
— Через пару дней снова «Краснодар», сил хватит?
— Конечно. Будем выходить, биться, — сказал Глебов.