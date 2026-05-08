Месси — о том, почему продолжает играть: «Я очень люблю соревноваться. Могу даже сыну не дать обыграть меня»

«Такой уж я человек. И мне нравится то, чем я занимаюсь. Прежде всего потому, что я люблю играть в футбол, и я буду делать это, пока могу.



А еще я очень люблю соревноваться, мне нравится выигрывать во всем. Могу даже сыну не дать обыграть меня в видеоигре.



Такой у меня характер. Именно это помогло мне добиться всего, чего я добился. Часто это бывает неприятно, потому что мне правда тяжело проигрывать. Я не умею проигрывать. Но это же и сделало меня тем, кто я есть», — сказал Месси в интервью журналисту Полло Альваресу.