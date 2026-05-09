Футболист «Порту» стал жертвой вооруженного ограбления в своем доме

Польский защитник «Порту» Ян Беднарек стал жертвой вооруженного ограбления в собственном доме в районе Фоз. Об этом сообщает Correio da Manhã.
Инцидент произошел вечером 8 мая, когда футболист вернулся домой после ужина с семьей в ресторане. В своем доме он обнаружил трех злоумышленников, которые стали угрожать поляку и его семье ножом.
В итоге они похитили два экземпляра часов Rolex стоимостью около €150 тыс. Футболист и его семья не пострадали, полиция Порту начала расследование.
Беднарек 30 лет, за «Порту» он выступает с 2025 года.