Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Ростов
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Арсенал
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал
0
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Страсбур
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
2
:
Ницца
1
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Марсель
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лорьян
4
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Лилль
1
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Брест
0
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Лион
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Аталанта
3
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Унион Б
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Балтика
0
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Хетафе
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Рома
3
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Хайденхайм
3
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Волга
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Валенсия
1
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Фрайбург
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Пиза
0
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Комо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Спартак Кс
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Крылья Советов
0
ТВ «Реала» о моменте с Гарсией и Беллингемом: «Лига Негрейры и Тебаса — цирк и посмешище. Это очевидно пенальти и удаление, не будь проблем, повтор показали бы спокойно»

На ТВ «Реала» отреагировали на эпизод с Эриком Гарсией и Джудом Беллингемом.

Защитник «Барселоны» ударил локтем хавбека «Реала» в собственной штрафной. Беллингем упал на газон, у него появилось рассечение над губой. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не увидел фола.

«Барселона» одержала победу в матче 35-го тура Ла Лиги со счетом 2:0 и оформила чемпионство.

"Ла Лига — это несерьезно. Испанская лига, лига Хавьера Тебаса, лига Негрейры. Это цирк и посмешище. Просто ужас. Какой позор для испанской лиги.

Что самое главное — отсутствие повторов. Когда были спорные эпизоды, показывали отличные общие планы, если объектом фола был «Реал». А тут снова происходит фактическое сокрытие трансляции в решающем моменте.

Трансляцией занимается HBS — компания, нанятая Тебасом и одновременно связанная с MediaPro, а режиссеры — бывшие сотрудники MediaPro, которые и формируют нужную редакционную линию того, как матч должен выглядеть для зрителей.

Это могла быть красная карточка для Дани Ольмо. От зрителей скрывают повтор того, что произошло. Если к этому моменту нам его так и не показали, значит уже и не покажут — как и многие другие моменты. Например, не показали Килиана Мбаппе с окровавленным лицом, потому что не захотели показывать.

То, что повтор не показывают, уже дает понять, что именно там могло произойти, учитывая прежние случаи. Если бы там не было проблем, повтор показали бы спокойно.

Возможно, толчок в область шеи — это уже нечто более серьезное, но мы этого не увидели. Зато мы увидели удар локтем от Эрика Гарсии — это очевидно и пенальти, и удаление.

С Эрнандесом Эрнандесом на поле чего еще ожидать? И ВАР тут уже неважен. Мы снова увидели то, что происходит неделя за неделей, и это в очередной раз подтвердилось. Если завтра будет матч «Райо Вальекано» — «Жирона», там это поставят как пенальти, как это было вчера в игре «Реал Сосьедад» — «Бетис». То, что не назначили в матче «Бетис» — «Реал Мадрид», вчера показало, как критерии меняются в зависимости от интересов другой команды«, — говорилось в эфире ТВ “Реала”.