Арбелоа о травме Мбаппе: «Я бы хотел, чтобы он был на сто процентов готов и мог играть с первых минут»

Из-за дискомфорта в задней поверхности бедра француз пропустил два последних матча Ла Лиги — с «Барселоной» (0:2) и «Эспаньолом» (2:0).
— Сможет ли Мбаппе сыграть до конца сезона?
— Не знаю. Осталось две недели, и в зависимости от того, будет ли у него дискомфорт, мы увидим, сможет ли он сыграть.
— Вы бы хотели, чтобы Мбаппе смог поехать на матч?
— Я бы хотел, чтобы он был на сто процентов готов и мог играть с первых минут. Этого я действительно хотел бы, — сказал Арбелоа.
«Реалу» осталось провести в Ла Лиге три матча — с «Овьедо», «Севильей» и «Атлетиком».