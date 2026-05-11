«Мбаппе лучше Ямаля, Олисе, Кейна, Винисиуса, Дембеле. “Реалу” не обойтись без него. Он топ, лучший в мире, второй, первый — Роналду, он лучший в истории». Журналист Агирре о форварде

— Мбаппе — лучший футболист мира. Я бы не продал его даже в шутку.
— Он все еще потенциально лучший игрок мира, верно? Лучше, чем Ямаль, чем Винисиус?
— Он второй. Первый — Роналду, который лучший в истории. Для меня Килиан — тот, кто делает результат.
— В его прайме нет никого лучше него в Европе?
— Мбаппе — топ.
— Лучше, чем Ламин, Олисе, Кейн?
— Да. Мбаппе как игрок лучше, чем Ламин, чем Олисе, чем Кейн, чем Винисиус, чем Дуэ, чем Дембеле. Он намного лучше всех них.
— Он решает исход матчей?
— Килиан намного лучше всех. Мбаппе лучше любого топ-игрока в Европе. Но ему уделяется слишком много внимания, и он ошибается, довольно часто. Он допускает ошибки, как им все мы. Но с футбольной точки зрения, думаю, «Мадрид» не может обойтись без Мбаппе, — сказал Агирре.