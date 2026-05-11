Месси, Джулиано, Престианни, Мастантуоно — в расширенной заявке Аргентины на ЧМ-2026. Дибала не вошел в список

В список вошли 55 игроков.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ), Хуан Муссо («Атлетико»), Факундо Камбесес («Расинг»), Сантьяго Бельтран («Ривер Плейт»).
Защитники: Агустин Хиай («Палмейрас»), Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель, Херман Песселья, Маркос Акунья, Лукас Мартинес (все — «Ривер Плейт»), Николас Капальдо («Гамбург»), Кевин Мак Аллистер («Юнион»), Маркос Сенеси («Борнмут»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Отаменди («Бенфика»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди, Факундо Медина (оба — «Марсель»), Лаутаро Ди Лолло («Бока Хуниорс»), Саид Ромеро («Хетафе»), Николас Тальяфико («Лион»), Габриэль Рохас («Расинг»);
Полузащитники: Максимо Перроне, Нико Пас (оба — «Комо»), Гидо Родригес («Валенсия»), Анибаль Морено («Ривер Плейт»), Энцо Фернандес, Алехандро Гарначо (оба — «Челси»), Родриго Де Пауль («Интер Майами»), Эксекиэль Паласиос, Игнасио Фернандес («Байер»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Николас Домингес («Ноттингем Форест»), Николас Гонсалес, Тьяго Альмада (оба — «Атлетико»), Клаудио Эчеверри («Жирона»), Милтон Дельгадо, Томас Аранда, Леандро Паредес (все — «Бока Хуниорс»), Алан Варела («Порту»), Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»), Валентин Барко («Страсбур»);
Нападающие: Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес (оба — «Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Сантьяго Кастро («Болонья»), Франко Мастантуоно («Реал»), Джанлука Престианни («Бенфика»), Матиас Соуле («Рома»), Флако Лопес («Палмейрас»), Матео Пеллегрино («Парма»).