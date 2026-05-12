«Аль-Наср» на 5 очков опережает «Аль-Хилаль» в лиге Саудовской Аравии. У команды Роналду осталась одна игра, у команды Малкома — две

Сегодня команда Жорже Жезуша, за которую играет Криштиану Роналду, сыграла вничью с «Аль-Хилалем» (1:1) в 32-м туре.
«Аль-Наср» набрал 83 очка в 33 играх и опережает «Аль-Хилаль» на пять очков. Последние провели на матч меньше.
«Аль-Наср» упустил возможность досрочно стать чемпионом, но по-прежнему лидирует в лиге Саудовской Аравии.
